عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يضع شروطا لمنح السيولة الطارئة للبنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد البنك المركزي المصري عدة معايير للملاءة المالية بغرض منح السيولة الطارئة للبنوك، لمواجهة التداعيات الطارئة التي قد تواجه الجهاز المصرفي؛ من خلال إتاحة تلك السيولة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط .


وذكر البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه أنه يشترط لاعتبار البنك ذو ملاءة مالية بموجب تطبيق تلك التعليمات  من خلال  تقديم البنك خطة لاستيفاءها خلال 6 شهور بحد أقصي بشرط موافقة “ المركزي”.

البنك المركزي يحدد ضوابط السيولة الطارئة للجهاز المصرفي

البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم السنوي لـ 6% في ديسمبر الماضي


واشترط البنك المركزي عدة شروط لموافقته علي تلك الخطة، من بينها ألا يقل رأسمال البنك الأساسي عن 4.5% و الشريحة الأولي لرأس المال لا تقل عن 6% و ألا يقل إجمالي معاير كفاية رأس المال و الدعامة التحوطية عن 12.5%.


واشترط البنك المركزي ألا يق يكون البنك قيد التصفية او ينطبق عليها اي من حالات التعثر او يعتبر بموجبها متعثرا وعدم وجود ما يشير لاحتمالية تعثره مستقبلا ووفقا لدراسة البنك المركزي للمؤشرات اداء البنك الحالية والمتوقعة.
واضاف البنك انه في حال عدم توافر تلك الضوابط، يجوز لبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة بذات الضوابط الواردة . 


واشترط البنك المركزي ضرورة تقديم الدعم للحفا علي سلامة الجهاز المصرفي وفقا لدراسة البنك المركزي وأن توافق وزارة المالية علي تقديم ضمان قانوني لبنك المركزي وتتعهد بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم  بالاضافة لتقديم خطة معتمدة من مجلس ادارة البنك تشير لقدرته علي الاستثمرار واعادة هيكلة اواضاعة واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي
 

الجهاز المصرفي مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي المصري السيولة الطارئة

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الجارية لـ3.602 تريليون جنيه في سبتمبر 2021

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستمع لكلمة مصطفى مدبولي حول آليات مواجهة التغيرات المناخية

الزراعة×المحافظات.. افتتاح أكبر مزرعة لإنتاج نخيل الزينة للتصدير بالقليوبية

أبو العينين يشارك في أولى جلسات اليوم لمنتدى شباب العالم.. فيديو

دعاء يحفظك من الزلازل والكوارث .. ردده دائماً

خلال منتدى شباب العالم.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مخاطر التغيرات المناخية

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد وفاة وائل الإبراشى به .. كل ما لا تعرفه عن سرطان الحنجرة الأسباب والأعراض وكيفية التشخيص والعلاج

بعد زلزال الفجر.. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

علاج التهابات الأمعاء الغليظة.. علامات التهابها وطرق تفاديها

نشرة المنوعات.. اغتصاب مضيفتين على طائرة.. علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية.. موعد طرح لقاح أوميكرون

فيديو

فيديو جراف| مقبرة النجوم.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ