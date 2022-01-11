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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم قافلة طبية بقرية منشية الجبل الأصفر فى القليوبية

قافلة طبية
قافلة طبية

نظم مديرية الصحة فى القليوبية قافلة طبية بقرية منشية الجبل الأصفر مركز الخانكة وذلك خلال يومي 15 و16 من شهر يناير الجاري وذلك فى اطار القوافل العلاجية التى تنظمها المديرية على مستوى قرى المحافظة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتضم القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال والباطنة والجلدية والنساء والعظام والجراحة ومعمل للأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية المختلفة وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا. 

كما تضم القوافل خدمة إصدار التقارير الطبية لمرضى الأمراض المزمنة وصرف الأدوية لهم ، وكذلك تنظيم لقاءات للتثقيف الصحي بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة والسكان فى القليوبية، توافر لقاح كورونا من نوع "جونسون أند جونسون" بوحدات التطعيم بمحطات مترو شبرا الخيمة ومترو كلية الزراعة في محافظة القليوبية حيث أنه متاح لجميع المترددين من المواطنين على المكان يوميًا عدا الجمعة.

وأكدت مديرية الصحة أنه متاح استخراج شهادات ال QR المعتمدة للسفر من أي مكتب لتطعيم المسافرين حيث يتوافر 10 مكاتب للتطعيم المسافرين بالمحافظة.

وتابعت المديرية أنها لا تدخر جهدا في التوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود وزارة الصحة والسكان لوقاية المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى تولي مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية اهتمامًا كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء المحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية الخانكة مدينة الخانكة القوافل الطبية

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