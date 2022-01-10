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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منتدى شباب العالم.. رئيس رومانيا: الشباب يلعب دورًا في صياغة تنمية مجتمعاتنا

رئيس جمهورية رومانيا
رئيس جمهورية رومانيا

شارك الرئيس كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، اليوم، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، كمتحدث في الجلسة العامة الرئيسية بعنوان "جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألقى يوهانيس كلمته من خلال المنصة الافتراضية الجديدة التي أطلقها المنتدى لأول مرة هذا العام لإتاحة المُشاركة عن بُعد.

واستهل يوهانيس كلمته بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجه التحية للسيدات والسادة حضور الجلسة، معربًا عن سعادته بالانضمام إلى هذه الفعالية المهمة.

وقال إن: "منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهما في حركة الشباب العالمية لأنه يمنح الشباب مساراً مهما للمشاركة كجيل فتي، فهم يواجهون العواقب الوخيمة التي أدت إليها الجائحة، وينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل ونحن ندرك تماماً الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا، وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية.

وأشار إلى أنه في إطار التعامل مع هذه التحديات تعد الحكومة الرومانية استراتيجية وطنية معنية بالشباب (2022 – 2027)، وهي تركز على التمكين والتعليم، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة المشاركة الفعالة للشباب في الأمور السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.

وتابع يوهانيس أن: "حكومة رومانيا صدقت على استراتيجية الاتحاد الأوروبي (2022 – 2027)، والتي دعمت دعما كاملا مشاركة الشباب في مؤتمر مستقل أوروبا كخطوة أولى لإشراكهم في المشاركة في الأولويات المهمة التي يعني بها الاتحاد، ومنها أولًا التعليم والمهارات الرقمية وثانيًا حماية البيئة ومجابهة تحديات تغير المناخ ومعدلات البطالة، ورابعًا إدارة مسارات الهجرة.

وأكد أن “رومانيا أيضًا سوف تساهم في سنة أوروبا للشباب 2022 بمشروعات ملموسة ونقاشات من شأنها أن تمنح الشباب منظور مهم في مرحلة ما بعد الجائحة”، مشددا على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء واستدامة السلام بوصفه حق وحتمية ديموقراطية من شأنها ان تجعل مجتمعاتنا أكثر شمولاً، إننا في رومانيا نؤمن بصمود ومرونة الشباب في مواجهة هذه التحديات.

واختتم رئيس رومانيا كلمته قائلًا: "ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في هذه المحنة وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة علي كل مستوياته بما في ذلك المواقف التي يعيش في اللاجئين والنازحين ومنحهم فرص إنسانية".

رئيس جمهورية رومانيا الرئيس كلاوس يوهانيس السيسي منتدى شباب العالم رومانيا

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