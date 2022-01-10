شباب سلة الزمالك يفوز على صيد الدقي 71/81

فاز فريق الشباب لكرة السلة بنادي الزمالك تحت 20 عاما علي نظيره صيد الدقي بنتيجة 71/81 باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الاثنين بالملاعب المفتوحة ،ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجيزة .

وقدم لاعبو الفريق أداء رائعاً خلال نجحوا من خلاله فى السيطرة علي المباراة منذ بدايتها حتي صافرة النهاية ،علي الرغم من قوة المنافس .

ومن جانبه ،منح محمد عزت المدير الفني للفريق راحه سلبيه غداً الثلاثاء ،علي أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الأربعاء المقبل بالملاعب المفتوحة،استعداداً لخوض المباراة المقبلة الثلاثاء المقبل أمام نظيره 6 أكتوبر بالجولة الاخيرة من البطولة في تمام الثامنه مساءً بملاعب نادي صيد أكتوبر .

يذكر أن فريق الشباب لسلة الزمالك يحتل المركز الاول بالبطولة لفوزه المتتالي بدون اي هزيمه أو تعادل .