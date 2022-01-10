المحاضر التحكيمي محمد صلاح: هدف مغربي نظيف بمرمى غانا في أجواء هادئة

سلط محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي الضوء على الأداء التحكيمي فى مباراة المغرب وغانا.

وكان منتخب المغرب فاز على البلاك ستارز بهدف دون رد أحرزه سفيان بوفال.

ويشارك المغرب فى إطار منافسات المجموعة الثالثة رفقة منتخبات غانا وغينيا الاستوائية ومالاوي.

وانطلقت أمس الأحد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون وتستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها الـ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

قال محمد صلاح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: جاءت مباراة المغرب وغانا متوسطة الصعوبة تحكيميا وسمح حكم اللقاء البتسواني بالالتحامات المشروعه طبقا لقانون كرة القدم.

وأضاف: كان تقدير حكم اللقاء البتسواني للأخطاء جيدا نظرا لتمركزه السليم اغلب اوقات المباراة ولم يتدخل حكام الفيديو في أي موقف تحكيمي وهذا يعتبر مؤشر إجادة لحكم اللقاء.

واستطرد: أحرز المنتخب المغربي هدفا نظيفا في مرمي غانا وظهر الحكام المساعدون بأداء متميز وقرارات التسلل صحيحة وتعاونوا في المخالفات بشكل جيد وإجمالا اداء الحكام جيد.