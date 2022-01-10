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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: غلق 99 محلا و14 مقهى و3 سناتر وتحصيل 220 ألف غرامات

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد ٩٩ محل مخالف، و١٤ مقهى والتحفظ على عدد  ١٠٤١ حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير ١١٧٣٩ محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب ٢٢٠ الف جنيه على المحلات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية.\

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وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

يأتي في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

الاسكندرية الإجراءات الاحترازية مجلس الوزراء جائحة كورونا الغرامات الفورية الاحوال الجوية

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