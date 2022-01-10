سفيان بوفال رجل مباراة المغرب وغانا فى كأس الأمم الأفريقية

حصل سفيان بوفال نجم منتخب المغرب على جائزة أفضل لاعب في مباراة غانا خلال كأس أمم إفريقيا.

وسجل بوفال هدف فوز المغرب على غانا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون وتم اختياره من اللجنة المنظمة للبطولة كأفضل لاعب في مباراة المغرب وغانا.

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أرقام بوفال

وخلال المباراة لمس بوفال الكرة 49 مرة، وخسر الكرة 13 مرة، ومرر 17 تمريرة من بينها 14 بشكل صحيح بنسبة نجاح 82%، وصنع خلال المباراة 6 فرص للتسجيل.

وأرسل بوفال 6 عرضيات من بنيها 3 مكتملين بشكل صحيح بنسبة نجاح 50%، وأرسل 4 تمريرات طويلة منها 3 بشكل صحيح.

وخلال المباراة أكمل بوفال مراوغة واحدة ناجحة من أصل مراوغتين، وحصل على 5 مخالفات لصالحه، وارتكب 6 أخطاء.