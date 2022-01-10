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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وداعًا الصديق الغالى.. رسالة رثاء من أشرف زكي لـ وائل الإبراشي.. شاهد

صدى البلد

ودع  الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الإعلامي وائل الإبراشي ، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا.

 

وكتب اشرف زكى “ وداعًا الصديق الغالى الاعلامى الكبير وائل الابراشي ”.

 

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كلنا هنموت.. رد قاطع من أحمد موسى على شماتة الإخوان في وفاة وائل الإبراشي

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إعداد برنامج وائل الإبراشي: الإعلامي الراحل كان نصيرا للغلابة ..فيديو

وأكدت مصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي، توفي بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا وتداعياته ، مؤكدة أنه عاني من سرطان الحنجرة .

وقالت المصادر ، إن اللحظات الأخيرة في حياة  الإعلامي وائل الإبراشي   شهدت وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وصحبه ابن شقيقته .

 

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي نهاية العام الماضي بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشي لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

أحمد موسى وائل الإبراشى اشرف زكي فيروس كورونا فيروس كورونا

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