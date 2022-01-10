كأس الأمم الأفريقية.. نابي كيتا رجل مباراة غينيا ومالاوي

فاز نابي كيتا قائد منتخب غينيا الأول لكرة القدم بجائزة رجل مباراة بلاده أمام مالاوي في أمم إفريقيا ، بعدما فاز منتخب بلاده بهدف وحيد سجله إيسياجا سيالا ليقتنص أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وأوقعت القرعة المنتخب الغيني في المجموعة الثانية إلى جانب السنغال وزيمبابوي ومالاوي.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت أرقام نابي كيتا في المباراة كالتالي:

الدقائق: 90

التمريرات الصحيحة: 34 من 45 بدقة تمرير76%

صناعة الفرص: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 3

المراوغات الناجحة: 1

الفوز بالثنائيات: 4

الحصول على أخطاء: 2