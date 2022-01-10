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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطف الانظار في العرض المسرحي أمام الرئيس.. معلومات لاتعرفها عن صلاح الدالي

صلاح الدالي
صلاح الدالي

أقيم اليوم عرض مسرحي خلال افتتاح مسرح منتدى شباب العالم، ضمن فعاليات المنتدى، بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وقاد العرض المخرج المصري الكبير خالد جلال، بمشاركة فريق يضم فنانين شباب مصريين من طلاب وخريجي مركز "الإبداع الفني"، وأستطاع الفنان صلاح الدالي أن يخطف أنظار الحاضرين إليه بحضوره  وموهبته الطاغية. 

وهذه أبرز المعلومات عن صلاح الدالي.

1- تخرج من كلية العلوم،ودخل إلى مسرح الجامعة بالصدفة عندما كان يبحث عن لعبة الشطرنج.

2- حصل على دور كبير عند دخوله المسرح ولكنه لم يكمله بسبب خوفه، وحصل بعد ذلك على دور صغير لاقى ترحابًا كبيرًا من الجمهور.

3- بعد تخرج صلاح من الجامعة أعد استاندر كوميدي على اليوتيوب، وحينما تخطى المليون مشاهدة، لاقي ترحيبا كبير من متابعية وبعدها  شارك في تياترو مصر على فضائية "الحياة".

4-  قام بتصوير فيديوهات على تطبيق التيك توك، وفوجئ بإستقبال تعليقات إعجاب كثيرة.

5- ينتقد صلاح إعداد فيديوهات على التيك توك لا تقدم محتوى فنيًا، موضحًا "كل واحد بيحرك فمه مع أغنية بيفتكر نفسه فنان".

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6- في عام 2018 شارك صلاح الدالي في مسلسل أمر واقع من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد أسامة و من ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد رفعت.

7-  وشارك صلاح  في مسرحية شغل عفاريت  و مسرحية رمضان جانا، و مسرحية الحد الأدنى عام 2014.

8- أعد ﺳﻬﺮﺓ ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ بعنوان سهراية و كانت من ﺇﺧﺮاﺝ: خالد صالح سليم و من تقديم صفاء ابو السعود .

9- تزوج منذ عام 2016 من فتاه خارج الوسط الفني. 

10- يأخذ مثله الأعلى في الكوميديا  الفنان الكبير و الزعيم عادل امام و ايضا الفنان الكوميدى بيومى فؤاد.

صلاح الدالي 
افتتاح مسرح منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاح الدالي كلية العلوم

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