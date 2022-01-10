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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس بمنتدى شباب العالم: برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تتحمل صدمات وباء كورونا.. ونواب: نجني الثمار رغم تداعيات الجائحة.. والمواطن شريك أساسي في النجاح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الرئيس : برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تتحمل صدمات وباء كورونا

الصمودي يبرز دور الإصلاح الاقتصادي في تخفيف تداعيات كورونا السلبية
برلماني: نجني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي على الرغم من تداعيات ازمة كورونا
 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فى شهر نوفمبر 2016  بدأ برنامج للإصلاح الاقتصادي، معقبا “أتصور أننا إن لم نكن أطلقناه كانت تداعيات الموقف الاقتصادي فى مصر أكثر بكثير، حيث أنه جعل الاقتصاد المصري يتحمل صدمات أكبر يسببها وباء كورونا على العالم كله وعلى مصر”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدي شباب العالم، أنه كان يتم العمل على مشروعات قومية كثيرة من أجل تحقيق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو التي يتم إنشادها وتجهيز الدولة لإطلاق مستقبل أفضل.

واكد نواب البرلمان أن الاقتصاد أثبت مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق.

وقال النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم بفعاليات انطلاق منتدى شباب العالم اليوم جاءت جامعة وشاملة أمام حشد من قادة ونجوم وشخصيات عالمية بارزة، منوها أن رسائل الرئيس السيسي فتحت الباب من أجل إثراء نقاشات مفتوحة بين فئة الشباب وصناع القرار من أجل الخروج بتوصيات هامة بشأن كافة القضايا العالمية المثارة على الساحة.

ولفت "الصمودي"، في بيانه اليوم، الإثنين، خلال النظر إلى حديث الرئيس السيسي عن اجراءات الاصلاح الاقتصادي، واتخاذ مصر هذه الخطوات الجادة منذ 2016، منوها بأن الأمر لمسنا أهميته في هذه الآونة، موجها التحية للشعب المصري، الذي تحمل تبعات هذا البرنامج وتعايشه مع ظروف صعبة جاءت بالتزامن مع جائحة كورونا.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لولا اتخاذ هذه الخطوة الجريئة الذي استهدفت معالجة الاختلالات الداخلية والخارجية، بهدف استعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتحسين معيشة المواطنين، لاختلف الوضع الآن خاصة مع تفاقم الأوضاع بشأن تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الاقتصاد أثبت مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق، املا في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية السلبية لوباء فيروس كورونا، وتوفير السيولة الكافية للاقتصاد.

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، مع التمثيل الكبير للشباب سيكون له ردود افعال ايجابية على امستوى العالم، مشيدا بالاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، سواء على مستوى التعقيم أو الخدمات المقدمة.

ونوه النائب أحمد البلشي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم القاء كلمات هامة من الامين العام للامم المتحدة ورئيس منظمة الصحة العالمية، خلال كلمة مسجلة لهم، دارت عن جائحة كورونا وكيف دارت الجائحة حول العالم واثرت عليه بشكل سلبي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي تحدث عن اهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي شرعت الدولة المصرية في اتخاذه بعام 2016، منوها ان المصريين الان يجنو ثمار هذا البرنامج، والذي نجم عنه التوسع في اقامة المشروعات والمدن الجديدة التي ابهرت العالم.

وتابع أن الرئيس السيسي نوه إلى أهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال كلمته، والذي ساهم في تأمين الدولة المصرية من تداعيات الجائحة، وأن الدولة المصرية اتخذت نهج حافظ على قوام الدولة المصرية.
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. و انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النائب محمد سعد الصمودي كورونا برنامج الاصلاح الاقتصادي

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