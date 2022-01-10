من شرم الشيخ.. ميقاتي ومدبولي يبحثان نقل الغاز المصري إلى لبنان

بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الإثنين، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نقل الغاز المصري إلى لبنان.

وقالت الحكومة اللبنانية على تويتر، إن ميقاتي "عقد اجتماعا مع مدبولي في شرم الشيخ بمصر، وتم البحث في استجرار الغاز المصري إلى لبنان".

واتفق الطفران على توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان ومصر والأردن وسوريا قريبا تمهيدا للحصول على الإعفاء النهائي من عقوبات "قانون قيصر"، وفقا لمجلس الوزراء اللبناني.

3/3 وابلغ رئيس وزراء مصر الرئيس ميقاتي عن تجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لارسالها بحرا الى لبنان.

كما تم الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي pic.twitter.com/8UjctZV1rR — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 10, 2022

من جانبه، أبلغ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ميقاتي بجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحرا إلى لبنان.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على معالجة بعض المسائل بتصدير الإنتاج الزراعي إلى مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقاء مع ميقاتي، تضامنه الكلي مع لبنان خاصة في الوضع الراهن الذي يمر به، مبديا استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة.