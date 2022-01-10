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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

غريب: أهلي 2003 قدم مباراة كبيرة أمام سموحة.. وهدفنا مصلحة الفريق الأول

صدى البلد

عبَّر سيد غريب، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003، عن سعادته بفوز فريقه خارج ملعبه على حساب سموحة 2-1، في إطار منافسات بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وقاتلوا حتى الثانية الأخيرة، حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وأكد غريب أن لاعبي الأهلي ظهروا بشكل جيد للغاية منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة، رغم صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن سموحة سجل هدف التقدم مستغلًّا خطأ دفاعيًّا، إلا أن الأهلي لم يستسلم وسجل ميدو نبيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

تابع غريب مؤكدًا أن الأهلي خلال الشوط الثاني كان هو الطرف الأفضل طوال الـ45 دقيقة، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة حقيقية، قبل أن يخطف إبراهيم عبد الحكيم هدف الفوز الذي جاء من ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة، ومنح الأهلي النقاط الثلاث، وجعله يبتعد عن سموحة منافسه على الصدارة بفارق 5 نقاط.

وأوضح غريب أن «أهلي 2003» يسعى بقوة للحفاظ على صدارة الترتيب لكي ينافس على التتويج بلقب بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن فرق الأهلي عندما تنفرد بالصدارة دائمًا لا تتراجع عنها بسهولة، وشدد على أنه طالب اللاعبين بعدم المبالغة في الاحتفال بتصدر الترتيب، وأن يركزوا فقط في الحفاظ على وجودهم في المركز الأول حتى نهاية الموسم.

وأبدى المدير الفني لفريق أهلي 2003 سعادته بتصعيد المدافع محمد أحمد «شرقية» للتدريب مع الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مؤكدًا أن تصعيد شباب الأهلي للفريق الأول يعد نجاحًا كبيرًا للقطاع بأكمله، لأن هذا هو الهدف الرئيسي، وأكد أنه لا يواجه أي مشكلة بسبب فقدان بعض لاعبيه لحساب الفريق الأول، لأن لديه لاعبين آخرين قادرين على تقديم مستويات مميزة، كما أن جميع مدربي القطاع يعملون لمصلحة الفريق الأول، ويجتهدون ليقدموا له أكبر عدد من اللاعبين المميزين.

سيد غريب النادي الأهلي سموحة بطولة الجمهورية أهلي 2003

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