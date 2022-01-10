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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قاتل على الفرصة.. ميدو يوجه رسالة لـ بن شرقي بعد استدعائه لقائمة المغرب

بن شرقي
بن شرقي

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق سبب استبعاد بدر بانون مدافع منتخب المغرب من قائمة أسود الأطلس في منافسات أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المستوى متقارب بين المنتخبات في أمم إفريقيا حتى الآن، بدليل أن فارق الأهداف ليس بالكبير". 

وأضاف: "الطبيب المعالج أخبر بدر بانون بضرورة الخضوع لفترة علاج بسبب وجود مشاكل على مستوى الصدر بالنسبة لبانون عقب إصابته الأخيرة بفيروس كورونا".

وتابع: "الأشياء التي تأتي بشكل غير متوقع، أحيانا يكون الله كاتب بها الخير، لذلك بالتوفيق لبن شرقي وأتمنى أن يثبت تألقه مع المنتخب المغربي وأتمنى أن يقاتل على تلك الفرصة".

وختم حديثه قائلا: "من الممكن أن يكون بن شرقي سبب فوز المغرب بمباراة هامة في أمم إفريقيا ويلعب القدر لعبته في ذلك".
 

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