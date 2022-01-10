ميدو يكشف عن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر أمام نيجيريا

كشف أحمد حسام ميدو عن التشكيل الأفضل من وجهة نظره للدفع به في مباراة نيجيريا غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح يحاول رفع الضغوطات عن لاعبي منتخب مصر في أمم إفريقيا وهذه نقطة هامة وصلاح يُكمل تصريحات كيروش الذي حاول من خلالها أيضا رفع الضغوط عن لاعبي منتخب مصر".

أضاف: "يعجبني في تصريحات صلاح وكيروش الهدوء والخبرات لا يوجد قلق فكيروش لديه خبرات كبيرة، وكذلك صلاح وبالتأكيد هذا سيصل إلى اللاعبين".

تابع: "لابد من الدفع بحمدي فتحي منذ بداية اللقاء، خاصة أن هجمات نيجيريا المرتدة ستكون صعبة للغاية حمدي فتحي قادر على استخلاص الكرة بشكل مميز، عكس محمد النني الذي لا يجيد قطع الكرة بشكل مميز، لذلك من المهم وجود حمدي فتحي، وإذا لم نحقق الفوز في مباراة نيجيريا يجب ألا نخسر التعادل لن يكون شيئا سيئا إذا لم نفز".

وكشف ميدو عن التشكيل الأفضل لبداية لقاء نيجيريا غدا من وجهة نظره الذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي وزيزو على يمينه في الوسط وكذلك النني في الجانب الأيسر بوسط الملعب

الهجوم: محمد صلاح كجناح، ومصطفى محمد كرأس حربة وعمر مرموش كجناح هجومي.