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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

دون سابق إنذار.. سكان حدائق أكتوبر يشكون من انقطاع المياه بشكل متكرر

صدى البلد

أبدى سكان حدائق أكتوبر غضبهم وانزعاجهم بعد قطع المياه عن المدينة، دون سابق إنذار أو تبرير، ما تسبب في تعطل جميع أنشطتهم اليومية.

وأكد سكان مناطق قرطبة سيتى، دجلة، يوتوبيا، باراديس، المنتزة، اللوتس، وأرض المخابرات أن المشكلة متكررة، دون الالتفات لما يصيب السكان من ضرر.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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