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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انطلاقة جديدة لـ «مجلة أكتوبر» بماكيت ومحتوى يناسبان الجمهورية الجديدة

صدى البلد

إيمانا بأن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى رؤية وفكر يتناسبان مع طبيعة المرحلة التنموية التي تشهدها مصر، قامت مجلة أكتوبر بتطوير الماكيت الخاص بها وأيضا المحتوى التحريري.

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف، إن الماكيت الجديد لـ «أكتوبر» جاء في إطار انطلاقة جديدة للمجلة، يبدع خلالها الزملاء لتقديم محتوى صحفي متميز كعادتهم دائما.

وأشار إلى أنه تم اختيار بداية العام الجديد لتكون رؤية جديدة.. في عام جديد.. في جمهورية جديدة.. جمهورية 30 يونيو.. نأمل جميعًا في أن تنقل مصر للمكانة التي تستحقها، وتستعيد مرة أخرى ريادتها للمنطقة والعالمين العربي والإسلامي.

وأضاف أمين أن الإعلام وفي القلب منه الصحافة الورقية، يعد من أهم أدوات القوة الناعمة وكذلك قاطرة للوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم، لذا فلا بد من أن تواكب الصحف الورقية العصر شكلًا ومضمونًا حتى تحافظ على علاقتها بقارئها فلا يفر منها للوسائل الأخرى خاصة السوشيال ميديا.

ولفت إلى أن محتوى العدد الأخير من مجلة أكتوبر جاء مواكبا للتطوير الفني والماكيت الجديد، فتم تناول زيارة الرئيس السيسي للكنيسة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في حدث صار من الطقوس الأساسية لتلك المناسبة، كما تضمنت المجلة تغطية خاصة لتحضيرات منتدى شباب العالم، الحدث الأبرز والأهم محليا وعالميا، هذا الأسبوع.

ورصدًا لما حققته الدولة من إنجازات في الجمهورية الجديدة، نشرت أكتوبر تقريرًا عن المعدلات التاريخية للصادرات المصرية، وآخر عن الفئات الجديدة التي ستغطيها مظلة التأمين الصحي من العمالة غير المنتظمة، وأيضا توطين صناعة الأجهزة التعويضية، فضلا عن رصد التحرك السريع والفعال من المحافظات والحكومة لمواجهة الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد ضمن التقلبات المناخية الشديدة في المنطقة.

وأوضح أمين أن الأبواب الثابتة مثل الفن والرياضة والثقافة شهدت هي الأخرى تطورات في الإخراج الفني والمحتوى الصحفي، في إطار الإنطلاقة الجديدة لمجلة أكتوبر، وكذلك التقارير العربية والدولية التي تنقل للقارئ المصري أهم ما يدور في المحيط الإقليمي والدول ذات التأثير بمنطقتنا.

ولأن التطوير لا يعني طمس القديم والتبروء من تراثنا وأرشيفنا الصحفي، قال الكاتب الصحفي محمد أمين أن الانطلاقة الجديدة شهدت ميلاد باب «كنوز أكتوبر» والذي يتم من خلاله عرض جزء من الأرشيف الصحفي والمتميز للمجلة في سنواتها الأولى والذي يستحق فعليا أن نطلق عليه «كنوز» فمجلة أكتوبر ولدت عملاقة وستظل كذلك للأبد في ظل سياسة تناقل الخبرات عبر الأجيال التي انتهجها مؤسسها ورئيس تحرير الأول الأستاذ الكبير أنيس منصور.

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