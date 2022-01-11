شاهد| فطر يزرع بطريقة تقليدية في سراديب تحت الأرض

عرضت قناة "euronews (عــربي) "فيديو لمزارعون الفطر في باريس وهم يحافظون على التقاليد في زراعة الفطر فقبل قرنين أحدثوا ثورة في إنتاج الفطر بالانتقال إلى دهاليز مقالع الحجارة تحت باريس، ولكن اليوم لا يزال عدد قليل منهم يزرع بهذه الطريقة التقليدية المعرّضة للانقراض

وأضاف الفيديو أن المفارقة تتمثل بارتفاع الطلب أكثر من أي وقت ماضي على الفطر الأبيض المزروع بالطريقة التقليدية والأنواع البنية الأخرى التي تعتبر ألذ مذاقا.

ومن جانبة وأوضح " فانغ" وهو صاحب أكبر محجر لزراعة الفطر تحت الأرض في المنطقة الباريسية، أن المزرعة مكونة من أنفاق طولها 10 آلاف ونصف متر محفورة في أرض رطبة تطل على نهر السين.