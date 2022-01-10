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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة

صدى البلد

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة المحترفين.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء بعد غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - محمود صابر - صلاح يحيى

خط الهجوم: ناصر منسي - محمود الجباس

وخضع إبراهيم عادل لاعب الفريق الشاب لمسحة كورونا مؤخرا وجاءت النتيجة سلبية ليقرر الجهاز الفني ضمه للقائمة المختارة.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا بداية من غد الثلاثاء ويخوض مرانه الأخير على استاد الدفاع الجوي استعدادا للمباراة الهامة.

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