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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا.. مؤمن زكريا يتوقع فوز مصر على نيجيريا بهدفين

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

شارك مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أحمد حسام ميدو البث المباشر الذي أصدره الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال تقديمه برنامج الريمونتادا على قناة المحور.


وشاهد مؤمن زكريا، البث المباشر على إنستجرام ليوجه ميدو له رسالة خاصة، قائلا: "مؤمن زكريا معنا على اللايف عبر الريمونتادا، أوجه التحية له وستعود أقوى يا مؤمن".


وأضاف ميدو: "مؤمن زكريا الجميع يحبه، ومن اللاعبين الذين يمنحك الفرصة للمرونة التكتيكية في الملعب لكونه يلعب في أكثر من مركز".


وتابع: "مؤمن زكريا قبل نهائي كأس مصر ضد سموحة عندما كنت مدربا للزمالك، كان على دكة البدلاء وكان حزينا للغاية ومحمد إبراهيم تعرض للإصابة لذلك دفعت به، وقدم مباراة قوية وساهم في التتويج بكأس مصر".


وتوقع مؤمن زكريا، عبر البث المباشر لبرنامج الريمونتادا نتيجة مباراة مصر ونيجيريا غدا، قائلا: "منتخب مصر سيفوز على نيجيريا بهدفين دون رد".


وتوقع ميدو تعادل المنتخبين بهدف لمثله في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

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