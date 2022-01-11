أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب.. وهونر تطلق هاتف Honor Magic V

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق جهاز تابلت للفئة المتوسطة والشبابية حيث سيحمل التابلت اسم Oppo Pad وسيضم عدد من المواصفات المتميزة، مع سعر مناسب.

أعلنت شركة هونر الصينية رسميا عن هاتف Honor Magic V القابل للطى، ليكون بذلك أول هاتف قابل للطي يأتى بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الأقوى في الأندرويد لعام 2022 .

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، FBI ، من نوع جديد من الهجمات الإلكترونية يسمى BadUSB يعمل على استهداف واختراق المستخدمين الذين يقومون بنقل البيانات من خلال وصلات USB غير معروفة المصدر.

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي فيسبوك وواتسآب وإنستجرام، للإسراع بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم وذلك بعد اختراق أمنى أصاب مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا هاتفها للفئة المتوسطة Realme 9i والذى يعتبر الهاتف الأرخص في سلسلة هواتف Realme 9 ، حيث يقدم الهاتف عددا من المواصفات المتميزة مع سعر مناسب .