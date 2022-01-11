آدم الشرقاوي: سافرت لأمريكا وعمري 4 سنين ورجعت مصر بعد 20 سنة..فيديو

قال الفنان آدم الشرقاوي، أنا ممثل "مصري أمريكاني"، مؤكدا أنه سافرت الى أمريكا منذ أن كنت في الرابعة من عمري، معلقا “قعدت في امريكا 20 سنة قبل ما انزل مصر تاني”.

وأضاف أدم الشرقاوي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة، عبر فضائية ”دي ام سي"، أن والدي ووالديت كانوا يرون أن هناك فرص جيدة للعمل والحياه في أمريكا، مشيرا إلى أنه سافرنا عن طريق منحة ودرست وتعلمت هناك.

وتابع أدم الشرقاوي، "أنا كنت فاكر أننا هنرجع بسرعة وهتكون سفرية بسيطة"، مؤكدا أنه بعد فترة أعتدت على الوضع في أمريكا.

كنت بهرب من البيت

وأشار الفنان أدم الشرقاوي إلى أنه "أنا كنت بهرب من البيت كتير لما كنت صغير عشان مبحبش القعدة في البيت، وكان ذلك في ممرحلة الطفولة".