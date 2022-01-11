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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التونسية رحاب العياشي تعلق على مشاركتها في منتدى شباب العالم.. فيديو

رحاب العياشي
رحاب العياشي

علقت رحاب العياشي، مقدمة منتدى شباب العالم من تونس، على مشاركتها في المنتدى، قائله: "من أكثر الأشياء التي أحببتها في منتدى شباب العالم هو أن الشباب يجتمع من مختلف بلدان العالم".


وأضافت "العياشي"، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو خليل"، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الشباب يأتي من جميع بلدان العالم ويجلسون مع بعض، وكل شخص يحكي عن بلاده ويتحدث عن ثقافاتهم".
 


وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".


وفى مستهل الكلمة، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.


وأضاف الرئيس، قائلاً إن "حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز في هذا الاختلاف".، مؤكدًا على ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف.


‎وأضاف، إن لا سبيل للإنسانية لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.


واختتم الرئيس الكلمة مُعلنًا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلًا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".

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