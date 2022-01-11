مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: نسعى لتقديم الدعم للشباب.. فيديو

بمنتدى شباب العالم

علق اريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، على مشاركته في منتدى شباب العالم، قائلا: من المهم للغاية بالنسبة لنا المشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم".

وأضاف "اوشلان"، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو خليل"، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "شاركنا في النسخة الأولى، ولأنها مناسبة فريدة من نوعها أن يكون هناك أكثر من 2000 من الشباب من مختلف أنحاء العالم فأنا مهتم للغاية أن أناقش معهم وأشارك معهم في المنتدى".

وأشار: "ننظر من خلال المنتدى كيف يمكن أن نقدم الدعم للشباب وكيف يمكن أن نعمل مع الحكومة لتقديم الدعم للشباب"، مردفا: "بالنسبة لنا نتطلع لأن نقوم بعملنا بتقديم الدعم للسوق والتغلب على التحديات التي تواجه الشباب في مصر والعالم".