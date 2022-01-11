شبانة: القطن الكاميروني مفتاح مصر للفوز على نسور نيجيريا

قال الإعلامي محمد شبانة إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، طلب تجهيز مباراة نيجيريا الأخيرة التي خاضها النسور أمام القطن الكاميروني قبل ثلاثة أيام، وديا استعدادا للبطولة، للتعرف على المنافس عن قرب في ظل القائمة التي دخل بها بطولة الأمم الإفريقية".

وأكد شبانه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "حصل الجهاز الإداري على تسجيل للمباراة من مسئولي القطن الكاميروني، ومن المقرر عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح يوم المباراة لشرح نقاط القوة والضعف في المنتخب النيجيري الذي يلاقي مصر غدا".

وواصل: "يسعى كيروش لتقديم فقرة تحليلية خاصة بالبيانات والاحصائيات عن المنافس النيجيري، بنفسه للاعبين، بعد غياب معاونه جيرارد مور محلل البيانات عن بعثة المنتخب، بسبب إصابته بفيروس كورونا".