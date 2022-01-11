الحضري يرفض مقترحات طارق سليمان للبرنامج التدريبي مع حراس المنتخب

قال الإعلامي محمد شبانة إن عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني أجرى اتصالات هاتفيا بطارق سليمان المدرب المؤقت للمنتخب والذي يقود تدريب الحراس في الكاميرون لحين تعافى الحضري من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "طالب الحضري من طارق سليمان تنفيذ نفس البرنامج التدريبي الذي درب حراس المرمى عليه في الفترة الأخيرة دون تغيير في البرنامج سواء على صعيد الفقرات الفنية أن توقيت الفقرات".

وواصل: "رفض الحضري مقترحات طارق سليمان لتغيير البرنامج التدريبي وفق رؤية المدرب المؤقت، مؤكدا أن هناك برنامجا معدا مسبقا وجميع الحراس تعودوا عليه، رافضا تخفيف الحمل التدريبي للحراس ليلة المباراة".