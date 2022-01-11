عبير شقوير: من أهم رسائل منتدى شباب العالم الإرادة السياسية لتمكين الشباب.. فيديو

علقت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرامج التنمية الشاملة والإبتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مشاركتها في منتدى شباب العالم، قائله: "يبعث رسائل كثيرة لمختلف دول العالم".



وأضافت "شقوير"، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو خليل"، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "من أهم رسائل المنتدى هي الإرادة السياسية لتمكين الشباب"، لافته: "المنتدى بدأ بفكرة من الشباب عام 2017، وأصبح أكبر منتدى على مستوى العالم".



وأشارت: "النسخة الرابعة شهدت حضور أكثر من 18 ألف شاب وفتاة من مختلف دول العالم، سواء حضور في شرم الشيخ أو حضور عن بعد".