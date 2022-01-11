اليوم.. محاكمة 3 متهمين في واقعة كفن عين شمس

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنح مستأنف عين شمس، برئاسة المستشار محمد سليمان، قضية سرقة جديدة برقم 15946 والمتهم فيها 3 متهمين المحبوسين في القضية الشهيرة المعروفة بواقعة تقديم الكفن بعين شمس.

وكانت نظرت نفس الدائرة حكم نهائى بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل وإلزام المصاريف الإدارية على 3 من متهمي واقعة تقديم الكفن بعين شمس في اتهامهم في قضية جديدة.

في سياق آخر قررت جهات التحقيق المختصة منع التصرف في أموال المتهمين، وأمرت النيابة بإحالتهم في قضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بإحدى المحافظات.