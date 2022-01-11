صحفي جزائري يكشف هجوم البلطجية عليه بالسيوف والخناجر في الكاميرون.. فيديو

روى الصحفي الجزائري محمد عيساني، المعتدي عليه في الكاميرون، كواليس اللحظات الصعبة التي تعرض لها مع زميلان في الكاميرون، أثناء تغطيتهم لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد الإعتداء عليه من قبل مجموعة من البلطجية بمحيط فندق الإقامة لهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لم يكن يتوقع هذة الحادثة المؤسفة والتي لم يتوقع حدوثها.

وأوضح الصحفي الجزائري المعتدي عليه في الكاميرون، أنه أثناء عودتهم إلى فندق الإقامة في التاسعة والنصف مساء الأحد، فوجئوا بمجموعة من البلطجية عددهم ما يقرب من 4 أشخاص، رفعوا عليهم السيوف والخناجر.

وتابع الصحفي محمد عيساني، أن البلطجية طلبوا منهم الحصول على أموالهم وعندما حالوا الهروب تعرضوا للإصابات، بالإضافة إلى إصابة أحد الصحفيين الزملاء بالخنجر وتم نقله إلى المستشفى.

https://www.youtube.com/watch?v=P3GARW9EMNg