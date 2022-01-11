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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيزاك بوما: مناقشات منتدى شباب العالم بثت روح الأمل لدى الجميع.. فيديو

إيزاك بوما
إيزاك بوما

علق إيزاك بوما، مقدم منتدى شباب العالم من غانا، على مشاركته في المنتدى، قائلا: "هذه النسخة من المنتدى مختلفة لأنها تحدثت كثيرا عن حائجة كورونا".

 

وأضاف "بوما"، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو خليل"، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "التناغم والاحترافية بالإضافة إلى فكرة المنتدى هي التي جعلت جميع الشباب المشاركين يعملون بروح جماعية من أجل الوصول إلى رؤية متكاملة فى مستقبل أفضل فيما يحقق الأمن والسلام".

 

تابع:" ما حدث بمنتدى شباب العالم شيء مدهش وحصري ويتجاوز الخيال"، موضحا: "المناقشات بثت روح الأمل فى المستقبل من حيث المستقبل ما بعد جائحة كورونا".

 

وأوضح: "رأينا الاختلاف بين الوضع الحالي وما سبق، وما وصلنا إليه من تقدم، والعودة إلى الأمل مرة أخرى"، لافتا: "هناك تركيز مباشر في المنتدى على أزمة جائحة كورونا".

 

وأكمل: "المكاسب التي حققتها في المنتدى فكرة التركيز على الشباب ومستقبلهم وأن يكون هناك منصة لأفكارهم والاهتمام بهذه الأفكار ورؤية الشباب في التنمية والمكاسب التي ستحقق من هذا النقاش والتي ستعود على دول العالم بالنفع بعدما يعود الجميع إلى أوطانهم ويعلمون على تطبيقها".

 

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