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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باتشيكو: أفشة هو أكبر عدو لي بعد هدف القاضية في نهائي أفريقيا

افشة
افشة

قال جايمي باتشيكو، مدرب نادي الزمالك السابق، إن الأهلي يملك لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز، مشيرا إلى أن نهائي دوري أبطال إفريقيا كان صعبا للغاية.

وأضاف باتشيكو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد مجدي أفشة هو أكبر عدو لي بعد هدف القاضية في نهائي إفريقيا".

في سياق اخر نظم الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ممر شرفي لمحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لاعبي الفريق، في بداية التدريبات الجماعية التى اقيمت امس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لكأس الرابطة. 

جاء الممر الشرفي لثنائي الزمالك، احتفالا من الجهاز الفني واللاعبين بتجديد عبد الشافي لتعاقده مع النادي لمدة موسمين قادمين، وكذلك احتفالا بعيد ميلاد عبدالله جمعة. 

وتمنى لاعبو الفريق والجهاز الفني للزمالك التوفيق للثنائي وتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

الزمالك الأهلى دوري ابطال افريقيا أفشة

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