عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يوم واحد.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بكورونا

كورونا في العالم
كورونا في العالم

أفادت الإحصائيات الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 1.4 مليون إصابة بفروس كورونا المتجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة فقط.

فيما تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 60 مليون حالة.

txt

سفير الولايات المتحدة بالقاهرة: وفرنا أكثر من 60 مليون لقاح إلى مصر

txt

أمريكا تلعب بالنار.. روسيا تهدد الولايات المتحدة بـ رد عسكري| تفاصيل

وأفادت جامعة جونز هوبكينز التي تتابع تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في بيانات نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات.

وتشير معطيات الجامعة إلى أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ في البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.

فيروس كورونا الولايات المتحدة إصابة جديدة بكورونا اوميكرون جائحة كوفيد19

موضوعات متعلقة

بالتزامن مع مصر.. زلزال بقوة 6.4 بمقياس ريختر يضرب مرسين التركية

للمرة الثانية.. إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا

مدينة صينية جديدة تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق بمجمع للبتروكيماويات وسط إيران

الصحف الإماراتية.. رئيس جديد للبرلمان العراقي.. تطورات مهمة في الساحة اليمنية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

تنبيه مهم من عمدة لندن إلى المواطنين بسبب كورونا

عقب اكتشاف إصابات بأوميكرون.. 14 مليون نسمة في الحجر الصحي بالصين

مقتل 19 شخصا.. سبب نشوب الحريق في مبنى بـ نيويورك الأمريكية

ترشيحاتنا

زلزال اليوم.. البحوث الفلكية تكشف سبب تكرار الهزات الأرضية

رسالة من رئيس وزراء كندا إلى الرئيس المكسيكي عقب إصابته بكورونا

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

الغزالة positive.. كريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس كورونا

بقوة أقل.. البحوث الفلكية تتوقع حدوث توابع لزلزال اليوم

موسيماني يرشح جناح مينيسوتا يونايتد الأمريكي.. ولجنة التخطيط تدرس الموقف بسبب بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

شعرت به مصر.. زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب قبرص

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى.. موعد انطلاق لقاح أوميكرون وحقيقة وجود جرعة رابعة

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

بالدليل.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية |فيديو

بالأعلام والتهليل .. فرحة عارمة لوفد أردني في منتدى شباب العالم | شاهد

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ