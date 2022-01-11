في يوم واحد.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بكورونا

أفادت الإحصائيات الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 1.4 مليون إصابة بفروس كورونا المتجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة فقط.

فيما تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 60 مليون حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكينز التي تتابع تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في بيانات نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات.

وتشير معطيات الجامعة إلى أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ في البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.