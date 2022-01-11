عقب نقله للمستشفى.. وفاة رئيس البرلمان الأوروبي

توفي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، اليوم الثلاثاء، وذلك عن عمر يناهز الـ 65 عاما، حيث يعتر سياسي إيطالي وصحفي سابق.

وأفادت مصادر بأن رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، يعاني من خلل في أداء النظام المناعي لديه، ما استدعى إلى نقله إلى مستشفى في إيطاليا لتلقي العلاج اللازم.



وقال متحدث باسم رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتو كويلو - في بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية أمس الإثنين، إن ساسولي بالمستشفى منذ الـ 26 من شهر ديسمبر الماضي، وأنه تم إلغاء جميع أنشطته، مؤكدًا أن دخوله للمستشفى كان ضروريًا بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة من اختلال وظيفي في النظام المناعي.

