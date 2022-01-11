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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب نقله للمستشفى.. وفاة رئيس البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

توفي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، اليوم الثلاثاء،  وذلك عن عمر يناهز الـ 65 عاما، حيث يعتر سياسي إيطالي وصحفي سابق.

وأفادت مصادر بأن رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، يعاني من خلل في أداء النظام المناعي لديه، ما استدعى إلى نقله إلى مستشفى في إيطاليا لتلقي العلاج اللازم.

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نقل رئيس البرلمان الأوروبي إلى المستشفى إثر خلل في النظام المناعي

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البرلمان الأوروبي يفرض قيوده على شركات العالم الافتراضي الأمريكية ( تقرير تلفزيوني )


وقال متحدث باسم رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتو كويلو - في بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية أمس الإثنين، إن ساسولي بالمستشفى منذ الـ 26 من شهر ديسمبر الماضي، وأنه تم إلغاء جميع أنشطته، مؤكدًا أن دخوله للمستشفى كان ضروريًا بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة من اختلال وظيفي في النظام المناعي.
 

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