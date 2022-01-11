رئيس جامعة العريش يجتمع بمجلس كلية العلوم لمتابعة النشاط البحثي

ترأس الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، مجلس كلية العلوم الشهري بحضور جميع أعضاء مجلس الكلية.

حيث تم مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنشاط العلمي والبحثى للكلية، كما تم التوصية بإبراز الدور العلمى والمجتمى للكلية فى المرحلة القادمة.

اشهار الجمعية



وفي سياق آخر..اجتمع الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، بأعضاء جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش، ويعتبر هذا الاجتماع الأول للجمعية برئاسة الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وتقدم رئيس الجامعة لجميع منسوبي الجامعة بالتهنئة بمناسبة الموافقة على إنشاء وإشهار الجمعية ، حيث تم مناقشة اهم أنشطه وفعاليات الجمعية خلال المرحلة القادمة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الكيان يخدم جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأسرهم، ويعمل علي توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة دون أي عناء .

