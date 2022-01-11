عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممنوع التجمعات ..

السجن أو الغرامة.. السلطات الكويتية تحذر مواطنيها من التجمعات بسبب كورونا

الكويت
الكويت

أصدر عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في الكويت، العقيد عبد الله المطيري، تحذيرا شديد اللهجة لأي تجمع بشري قد يحدث في البلاد، حيث أكد فض أي تجمع في البلاد وتحويل منظمه إلى النيابة العامة.

وبحسب ما نقلته  صحيفة "القبس" الكويتية، فقد لفت المطيري إلى أن عقوبة إقامة أي مناسبة أو تجمعات تصل إلى السجن 3 سنوات أو الغرامة 10 آلاف دينار.

وناشد عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، المواطنين والجيران الإبلاغ عن التجمعات، موضحا: "سنتابع جميع دعوات الأفراح والمناسبات الاجتماعية".

وفي وقت سابق، نشر مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها: "تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر الآتي: وقف إقامة جميع المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها مؤقتا، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتبارا من الأحد 9 يناير الجاري، وحتى 28 فبراير المقبل".

وتشهد الكويت ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. 

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق من أمس، الاثنين، تسجيل 3683 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية.

txt

الكويت: 50% تخفيضا في أعداد العاملين بمقرات الحكومة لمكافحة كورونا

txt

الكويت.. اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء وسط توقعات بإجراءات احترازية

الكويت مجلس الوزراء فيروس كورونا وزارة الصحة النيابة العامة

موضوعات متعلقة

الكويت تسجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

لا يستطيع السفر.. الكويت: من حصل على تطعيم كورونا منذ 9 شهور “غير محصن”

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم وتراجع الدولار

مصر تتسلح بـ "البدايات السعيدة" ضد نيجيريا.. والسودان يواجه غينيا بيساو بأمم أفريقيا

طقس اليوم مائل للبرودة على القاهرة والسواحل والعظمى 18

سيد عبدالحفيظ: مندهش من غياب طارق حامد عن قائمة الفراعنة في أمم افريقيا

جنرال إسرائيلي: غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 - 1- 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد وفاة وائل الإبراشى به .. كل ما لا تعرفه عن سرطان الحنجرة الأسباب والأعراض وكيفية التشخيص والعلاج

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب.. وهونر تطلق هاتف Honor Magic V

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. اغتصاب مضيفتين على طائرة.. علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية.. موعد طرح لقاح أوميكرون

رنا رئيس: لما شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلتلي رهبة.. ومنى زكي مثلي الأعلى.. وأرفض الأدوار الجريئة.. حوار

زيرو قمامة.. شاهد أنظف مدينة في العالم| بالصور

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

فيديو

فيديو جراف| مقبرة النجوم.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ