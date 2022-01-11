السجن أو الغرامة.. السلطات الكويتية تحذر مواطنيها من التجمعات بسبب كورونا

ممنوع التجمعات ..

أصدر عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في الكويت، العقيد عبد الله المطيري، تحذيرا شديد اللهجة لأي تجمع بشري قد يحدث في البلاد، حيث أكد فض أي تجمع في البلاد وتحويل منظمه إلى النيابة العامة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد لفت المطيري إلى أن عقوبة إقامة أي مناسبة أو تجمعات تصل إلى السجن 3 سنوات أو الغرامة 10 آلاف دينار.

وناشد عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، المواطنين والجيران الإبلاغ عن التجمعات، موضحا: "سنتابع جميع دعوات الأفراح والمناسبات الاجتماعية".

وفي وقت سابق، نشر مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها: "تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر الآتي: وقف إقامة جميع المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها مؤقتا، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتبارا من الأحد 9 يناير الجاري، وحتى 28 فبراير المقبل".

وتشهد الكويت ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق من أمس، الاثنين، تسجيل 3683 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية.