الإمارات.. نصف مليون زائر لجناح لوكسمبورج في 3 أشهر

حقق جناح لوكسمبورج في «إكسبو 2020 دبي» إنجازاً استثنائيّاً يتمثّل في اقتراب عدد زوّاره إلى نصف مليون شخص منذ بداية الحدث الدولي، حيث يعتبر الجناح من أبرز الوجهات المفضّلة لدى العائلات، ومن المحطات المميّزة لالتقاط الصور التذكاريّة.

وحقّق الجناح منذ شهر أكتوبر 2021 العديد من الإنجازات المذهلة، من بينها استقبال ما يصل إلى 8 آلاف زائر يومياً، كما لعب دوراً محوريّاً في جمع ثقافات وعقول مختلفة تحت مظلته. وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

وتشرف الجناح بزيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واستضاف نخبة من الشخصيات البارزة مثل الأمير جيولايم، وريث دوق لوكسمبورج، كما شجّع العديد من الشركات والأفراد على استكشاف جمال لوكسمبورج وما تمتلكه من إمكانات. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتعزيز علاقات التعاون والشراكات مع دولة الإمارات وطرح حلول تساهم في بناء غد مشرق.