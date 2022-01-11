الأردن.. إرتفاع حالات كورونا النشطة إلى 27 ألفا و678 إصابة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية حول وباء كورونا، وجود 27 ألفا و 678 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 893 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 82 ألفا و 570 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و 41 ألفاً و 999 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 311 مليونا و 184 ألفا و 198 حالة، شفي منها 260 مليوناً و 771 الفا و 43 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 512 ألفا و 571 حالة وفاة حول العالم.