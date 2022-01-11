عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. إرتفاع حالات كورونا النشطة إلى 27 ألفا و678 إصابة

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية حول وباء كورونا، وجود 27 ألفا و 678 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 893 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 82 ألفا و 570 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و 41 ألفاً و 999 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 311 مليونا و 184 ألفا و 198 حالة، شفي منها 260 مليوناً و 771 الفا و 43 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 512 ألفا و 571 حالة وفاة حول العالم.

نائب سفير الأردن بالقاهرة يطلع على "سحر البر الغربي"بالمعرض الفني في الأقصر

وفد الأردن عن منتدى شباب العالم: تنظيم مبهر على أرض السلام| شاهد

وزارة الصحة الأردنية الأردن كورونا اصابة كورونا نشطة

موضوعات متعلقة

شكر خاص من ولي عهد الأردن للرئيس السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم

الأردن.. الحكومة تكشف عدد الآبار الجديدة في حقل الريشة الغازي

ترشيحاتنا

المرور : سيولة بالطرق الصحراوية والدائري ونصائح مهمة لتجنب الحوادث

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم وتراجع الدولار

مصر تتسلح بـ "البدايات السعيدة" ضد نيجيريا.. والسودان يواجه غينيا بيساو بأمم أفريقيا

طقس اليوم مائل للبرودة على القاهرة والسواحل والعظمى 18

سيد عبدالحفيظ: مندهش من غياب طارق حامد عن قائمة الفراعنة في أمم افريقيا

جنرال إسرائيلي: غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد وفاة وائل الإبراشى به .. كل ما لا تعرفه عن سرطان الحنجرة الأسباب والأعراض وكيفية التشخيص والعلاج

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. اغتصاب مضيفتين على طائرة.. علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية.. موعد طرح لقاح أوميكرون

رنا رئيس: لما شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلتلي رهبة.. ومنى زكي مثلي الأعلى.. وأرفض الأدوار الجريئة.. حوار

زيرو قمامة.. شاهد أنظف مدينة في العالم| بالصور

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

فيديو

فيديو جراف| مقبرة النجوم.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ