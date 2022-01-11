جنرال إسرائيلي: غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة

ذكر عاموس جلعاد، جنرال احتياط، ورئيس معهد السياسات والاستراتيجيات في جامعة ريخمان الإسرائيلية، أهم التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل خلال العام الحالي.

وقال جلعاد في مقال له نشرته صحيفة (مكور ريشون) الإسرائيلية: “حقبة القرارات الحاسمة ذهبت وحلّت محلها في العقد ونصف العقد الأخيرين إستراتيجية إدارة النزاعات، مفسرًا “الاستراتيجية الجديدة حلّت محل قرارات البدء بالحرب أو إبرام اتفاقات السلام”.

وتابع: “أن غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة لم نكن لنقبلها من قبل، مثلما حصل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة 2021”.

وتطرق جلعاد إلى الملف النووي الإيراني، قائلًا: “يجب على إسرائيل الاستعداد لسيناريو توقيع اتفاق نووي، والذي لا يتماشى مع مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية”، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الاتفاقية لزيادة المساعدات الأمنية من أمريكا.



وأكد أن إسرائيل بحاجة إلى تسريع عملية بناء القوة ورفع القدرة العملياتية لسيناريو مهاجمة المواقع النووية في إيران، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز الردع الإسرائيلي، وتتيح المرونة في عملية صنع القرار إذا لزم الأمر.