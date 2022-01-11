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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين .. السلطات تحذر من استغلال المنظمات الأهلية في الانتخابات

البحرين
البحرين

أصدرت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية ب‍وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ، نجوى جناحي تعميماً حيث طالبت فيه جميع المنظمات الأهلية بعدم الزج بأسماء المنظمات في الانتخابات المقرر انعقادها خلال العام الجاري حيث قالت:  في ظل قرب الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين والتي ستجرى خلال العام 2022 فتؤكد الوزارة على جميع المنظمات الأهلية ومجالس إداراتها وأعضائها بعدم جواز استغلال اسم المنظمة الأهلية أو توظيف برامجها وأنشطتها ومقراتها لصالح أحد المرشحين سواء في المجلس النيابي أو البلدي.


وبحسب وسائل إعلام بحرينية ، فقد دعا التعميم للالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية ومراعاة الأنظمة العامة والآداب، مشيرا إلى أن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنص على أنه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي».


كما أصدرت إدارة دعم المنظمات تعميمات أخرى تتعلق بعدم جواز استغلال الأطفال في عمليات جمع المال، مشيرة إلى أن قيام الأطفال بهذه الأعمال يعد مخالفة سواء إذا كانت المنظمة قد حصلت على ترخيص بجمع المال أم لم يتم الترخيص لها، حيث إن المخالفة يتم رصدها عند استغلال الطفل، وفي حال استلام الوزارة أو أي من الجهات الأمنية لشكوى تفيد ذلك فإنه سوف يتم السير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وطالب التعميم جميع المنظمات الأهلية التعاون في شأن عدم استغلال الأطفال في هذه الأعمال من أجل بناء جيل قوي يتمتع بالشخصية التي تؤهله لقيادة البلاد في المستقبل.

 

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البحرين.. تحذيرات حكومية من استغلال المنظمات الأهلية في الانتخابات

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البحرين.. البدء في تعزيز سلامة مدرج الطائرات بمطار دولي

مملكة البحرين المنظمات الأهلية الانتخابات النيابية والبلدية استغلال الأطفال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية

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