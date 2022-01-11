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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شام الذهبي وليلى أحمد زاهر يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

شام و ليلي
شام و ليلي

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت شام الذهبي في الصورة  بصحبه الفنانة الشابه ليلي أحمد زاهر وعلقت قائلة: "توأمي " .

 

وعبّرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عن سعادتها البالغة بزواج والدتها من الشاعر فائق حسن.

 

وقالت شام الذهبي، في لقاء ET بالعربي: “فائق شخص جميل أوي وطيب وحنون وعرف يكسب قلوبنا كلنا.. أنا مبسوطة لماما وسعيدة إنها لقت إنسان بيديها كم الحب اللي هي بتديه لأنها إنسانة كلها إحساس وفايق حد طيب جدا وقدر يحتويها ويديها الحب اللي تستاهله”.

 

كما نشرت شام الذهبي صورة لـ أصالة مع زوجها، وعلقت عليها كاتبة: “عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس اللي انا متأكدة مثلك إنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتستحقيها، الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوة بالمحبة والود والإخلاص".

شام الذهبي أصالة انستجرام التواصل الاجتماعي خطف أحدث ظهور

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