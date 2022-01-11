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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: 3.6 تريليون دولار خسائر عالمية بسبب تغيرات المناخ

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التغيرات المناخية تواجه العالم أجمع، وهي بمثابة التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة، بخلاف ما يواجهه العالم من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال جلسات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تغيرات المناخ كارثة واقعية تهدد الجنس البشري، ومن المتوقع أن تُضاعف المشاكل البيئية 3 مرات في الفترة المقبلة.

3.6 تريليون دولار خسائر

وتابع مدبولي في حديثه أن تلك التغيرات خطيرة للغاية بدليل تسببها في 3.6 تريليون دولار من الخسائر العالمية بشكل إجمالي في الفترة منذ العام 1970 وحتى الآن، فيما يتوقع الخبراء أن يُجبر 216 مليون شخص على الهجرة بسبب المناخ.

كما حذر مدبولي من تسبب تغيرات المناخ في رفع مخاطر وفاة الأطفال بالأمراض التنفسية 3 أضعاف، مؤكدًا أن مصر وضعت خريطة تفاعلية لـ مخاطر التغيرات المناخية، وأنه تم وضع خطة للموارد المائية بمصر حتى عام 2037.

50 مليار دولار تكلفة خطة المياه

هذا فيما لفت رئيس الوزراء إلى أن قضية المياه، قضية مهمة، وأن مصر لها تجارب مهمة فى المياه، وخطة المياه تعمل مصر عليها منذ 5 سنوات، وتكلف أكثر من 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر تنفذ مشروعات كثيرة فى المياه منها تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعى و الصحي، والاستفادة من كل نقطة مياه.
وأوضح أن مصر من أكثر الدول على مستوى العالم استفادة من المياه أكثر من مرة. 

الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التغيرات المناخية فيروس كورونا منتدى شباب العالم

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