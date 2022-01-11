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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الخدمات الصحية الجديدة المقدمة بمستشفى الضبعة

لأول مرة.. تفعيل جراحات المناظير في مستشفى الضبعة

مستشفى الضبعة
مستشفى الضبعة

أكد الدكتور مصطفى الحوت، مدير مستشفى الضبعة المركزي، أنه تم تفعيل جراحات المناظير لأول مرةة في مستشفى الضبعة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمطروح. 

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وقال الدكتور مصطفى الحوت إن ذلك يأتى في إطار السعي المستمر والحرص  الدائم نحو تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي مطروح. 

وأضاف أن تفعيل وتشغيل عمليات النساء والتوليد والمناظير بداخل قسم النساء والتوليد فى سابقة تعد  الأولى من نوعها بالمستشفى. 

وأشار إلى أنه تم دخول حالتين قيصرية وتشغيل العمليات ليصبح قسم النساء والتوليد مستقل بذاته ويحتوى على غرفة عمليات وجهاز مناظير حديث وغرفة إفاقة ٤ أسرة داخلى ٤ أسرة و٢ جهاز سونار حديث. 
 

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