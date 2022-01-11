منظمة إنقاذ الطفولة الدولية: التغير المناخي من صنع الإنسان ويجب إصلاحه

قالت المدير العالمى لفقر الأطفال بمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، إن أزمة المناخ أزمة للشباب والأطفال والرضع بشكل خاص؛ لأنهم هم من سيعيشون فى حياة مختلفة تماماً عما عاشها جيل سابق، مؤكدة أن الأطفال ستعيش فى عالم مختلف تماما.



وأضاف المدير العالمى لفقر الأطفال بمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، خلال كلمة المذاعة عبر الفيديو كونفرانس بممنتدى شباب العالم، أن الطفل المولود عام 2020 سيواجه حرائق وفيضانات اكثر بكثير مما واجهناه.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لدول الشرق الأوسط فأن درجات الحرارة ستزيد 9 أضعاف، وهناك المزيد من الفيضانات اكثر بـ 3 اضعاف من العالم.

وتابعت أن التغيرات المناخية تلقى بظلالها على الجميع من كل انحاء العالم ولكن هناك بعض عوامل لانعدام المساواة وبعض الأطفال سيتأثرون بصورة اسوء ولذلك لا يوجد شك فإن أكبر الموضوعات التى تناولناها فى جلاسكو هو التقرير الذى يؤكد حدوث التغير المناخى الذى يحدث الان ولا يوجد شك انه يحدث من صنع الانسان لذلك لابد من الاعتراف به وإصلاح ما فعلناه.