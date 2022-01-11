الكرملين: التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات ضد روسيا لن تؤثر على مفاوضات جنيف

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أنه من غير المحتمل أن تؤثر التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات ضد روسيا على الوفد الروسي في مفاوضات الضمانات الأمنية في جنيف.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتر بيسكوف: "مثل هذا التمهيد النيراني من غير المحتمل أن ينجح بشكل ما في التأثير على وفدنا، ويتسلح بأطروحات بوتين، التي تمت صياغتها بوضوح. لذلك، فإن هذا لا يساهم في تشكيل بيئة بناءة عشية المشاورات، لكن في الوقت نفسه، إنها أمر مضطرون لمواجهته".

وأوضح بيسكوف، أنه ليس هناك سببا جوهريا للتفاؤل بشأن مفاوضات الضمانات الأمنية حتى الآن، مشيرا إلى أنها ليست مفاوضات من أجل التفاوض، وإنما المهم هو النتيجة.

وتابع: "إنها ليست مفاوضات من أجل التفاوض، وهي ليست ما يدعو للرضا، لأن المهم هو النتيجة. لا شيئ يقال عن النتيجة حتى الآن. لازال أمامنا عدة جولات ستسمح بتكوين فهم أوضح، وصورة واضحة لما نحن فيه مع الأمريكيين. مع الأسف، لا يمكننا الآن استخلاص أي استنتاجات".

واستطرد قائلا: "لا نرى سببا جوهريا للتفاؤل حتى الآن. إنه يستحق تقييما إيجابيا، وهذا التقييم الإيجابي قدمه نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، بشأن سير المفاوضات، أي حول طبيعتها: منفتحة ومباشرة".

