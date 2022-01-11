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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق منذ 2000 سنة

صدى البلد

أصدر مجلس الوزراء كتيبا توضيحيا لما يفعله التغيرات المناخية في العالم خلال الفترة الحالية والمقبلة. 

وأوضح الكتيب عددا من المؤشرات الرئيسية للتغيرات المناخية، منها ما تتعرض له منطقة الجليد في القطب الشمالي، حيث إنه في أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 1000 سنة ، كما أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 2000 سنة.

وأكد أن من بين المؤشرات أيضا تركيز ثاني أكسيد الكربون، حيث إنه في أعلى مستوياته منذ مليوني سنة، وارتفاع مستوى سطح البحر بأسرع معدلاته منذ أكثر من 3000 سنة.

وأشار الكتيب إلى أن ارتفاع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أدى إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة وانخفاض جودة الهواء، وظهور الظواهر المناخية الجامحة وارتفاع منسوب سطح البحر، كما أدى إلى خسائر مادية كبيرة تعرض لها العالم ومستمر في الارتفاع، حيث إنه خلال الفترة من 1970 حتى 2019 كان حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي 3.6 تريليون دولار، لافتا إلى أنه من المقدر أن تصل التكاليف السنوية للتكيف مع المناخ ما بين 140 و300 مليار دولار عام 2030، وتصل إلى ما بين 280 و500 مليار دولار عام 2050.

ولفت الكتيب إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على الأطفال، حيث سيواجهون كوارث مناخية 3 أمثال التي واجهت أجدادهم، من جفاف وحرائق نفايات وعواصف وفيضانات، كما أن آلاف الأطفال دون سن الخامسة يموتون سنويا بسبب التهاب الجهاز التنفسي نتيجة تلوث الهواء. 

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