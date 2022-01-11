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رئيس التحرير
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المدير الإقليمي للصليب الأحمر: إفريقيا الأكثر عرضة لآثار تغيرات المناخ

فابريزيو كاربوني
فابريزيو كاربوني

قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، إن هناك دولا تتأثر بشدة بالتغيرات المناخية وليست لديها قدرة على التكيف معها، نظرا للحروب والنزاعات، مشيرا إلى أن هناك قدرات محدودة لطاقات تلك المجتمعات لمواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف “كاربوني"، خلال كلمته بجلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ، بمنتدي شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي: “هناك العديد من الشعوب التي تعيش فى مناطق هشة، وبالتالي فإن كوب 27 الذي سيعقد فى مصر هو أمر مهما للغاية، لأن مصر ودول القارة الإفريقية أكثر عرضة لأثار التغيرات المناخية”.

وتابع أن مؤسسة الصليب الاحمر تحاول أن تقوم ببناء القدرات بالمجتمعات المتأثرة لكي يكونوا أكثر مرونة للصدمات التي تحدث نظرا للتغيرات المناخية، لافتا إلى أن نركز على الوصول المستدام للمياه وكيفية إستخدامها، حيث يتم العمل على توليد الطاقة المائية والمساهمة فى حل النقص الحاد فى المياه من خلال زيادة مرونة نظم المياه.

الصليب الاحمر جلاسكو إلى شرم الشيخ منتدى شباب العالم الرئيس السيسي

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