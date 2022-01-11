خدمة جديدة.. السكة الحديد: إضافة عربة بوفيه على القطارات الروسية من الغد

قررت هيئة السكة الحديد إعتباراً من غدا الأربعاء إضافة عربة بوفية بكل قطار من القطارات الروسي ، حرصاً من الهيئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات ، وبالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإدارى بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

كانت الهيئة قد تعاقدت على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة فى الـ 1300 عربة روسية مختلفة الأنوع مع التحالف الروسى المجرى ترانس ماش هولدنج ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تحديث منظومة السكك الحديدية وخاصة أسطول العربات بها بهدف تقديم خدمة جيدة تليق بجمهور الركاب بالوجهين القبلى والبحرى.

وتضمنت الصفقة عدد ( 45 ) عربة بوفية توفر الهيئة من خلالهم تلبية إحتياجات الراكب خلال الرحلة.

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