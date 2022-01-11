طائرة خاصة تقلع من القاهرة لنقل مشجعي المنتخب إلى الكاميرون |صور

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة خاصة صباح اليوم لنقل مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم إلي الكاميرون وعودتهم لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب وذلك على متن أحدث طائرتها .

وغادرت رحلة مصر للطيران، على متنها مشجعي المنتخب الوطني من مطار القاهرة الدولي، وتم إنهاء إجراءات سفر المشجعين من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويلعب المنتخب القومي، اليوم الثلاثاء، ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، حيث استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة نيجيريا، والمقررإقامتها في تمام السادسة مساء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2022.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأة بتواجد محمود حسن تريزيجيه أساسيا في منتصف الملعب على حساب عبد الله السعيد، مع تواجد عمر مرموش في مركز الجناح الأيسر.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على نيجيريا في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو حلم التتويج بلقب أمم إفريقيا 2022.

وستكون هذه هي التجربة الثانية لكيروش بكأس الأمم الأفريقية، بعدما ظهر لأول مرة في البطولة القارية قبل 20 عاما مع منتخب جنوب أفريقيا بنسخة المسابقة عام 2002، حيث تصدر مجموعته بالدور الأول، التي ضمت غانا والمغرب وبوركينا فاسو، لكنه ودع المسابقة من دور الثمانية، بالخسارة 0 / 2 أمام المنتخب المالي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب نيجيريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، للحفاظ على كامل فرصه في تخطي دور المجموعات.

يذكر أن آخر مباراة رسمية جمعت مصر والكاميرون، كانت في تصفيات أمم إفريقيا 2017، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله رمضان صبحي.

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب

مشجعي المنتخب