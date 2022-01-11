بحثا علاقات البلدين.. لقاء يجمع وزيرا الخارجية البحريني والصيني |تفاصيل

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني اليوم في مدينة ووشي الصينية، مع وانغ يي، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية للصين بناءً على دعوة من مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني.

وخلال الاجتماع، رحب وانغ يي بوزير الخارجية، معربًا عن سعادته بتلبية الدعوة لزيارة جمهورية الصين الشعبية، مشيدًا بما لقاه خلال زيارته لمملكة البحرين في شهر مارس الماضي من حفاوة وترحيب، وفق صحيفة الأيام.

وكلف مستشار الدولة وزير خارجية الصين، وزير الخارجية البحريني، بنقل تحيات وتقدير الرئيس الصيني إلى عاهل البحرين وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بما يربط الصين ومملكة البحرين من علاقات صداقة تاريخية وتعاون ثنائي في ظل الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في كافة المجالات.

وأكد وزير الخارجية الصيني اهتمام الصين وحرصها على تنمية وتعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين وبما يخدم المصالح المشتركة، معربًا عن ثقته بأن الصداقة الوثيقة بين البلدين سوف تتطور وتزدهر على مر الأيام، متمنيًا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار.