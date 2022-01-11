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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آدم الشرقاوي: اشتغلت في مطعم قبل التمثيل ومشهد الباب مع فراج الأصعب في لعبة نيوتن

آدم الشرقاوى مع صاحبة
آدم الشرقاوى مع صاحبة السعادة

حل الفنان الشاب آدم الشرقاوي ضيفا على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتحدث عن طفولته وكواليس مسلسل لعبة نيوتن نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية.

آدم الشرقاوي: عملت بمطعم.. ومسرحية روميو وجولييت لها فضل بتعليمي التمثيل.. فيديو

 

قال الفنان آدم الشرقاوي، إنه عندما كان في المرحلة الجامعية بأمريكا، كنت أعمل في مطعم، مؤكدا أن والدي كان دائما ما يؤكد أهمية العمل أيا كان.

وأضاف أدم الشرقاوي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، “أنا حزين لأن اللغة العربية لدي قلت بشكل كبير، بعد استمراري على مدار سنوات طويلة أتحدث الإنجليزية”.

وتابع أدم الشرقاوي، أنه قام بالانضمام لفريق المسرح بالجامعة، مؤكدا أنه قام بأداء مسرحية “روميو وجولييت”، وكانت تلك المسرحية لها الفضل الكبير في تعليمي التمثيل، وكونت صداقات عديدة منها.

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كاشفا عن أحدث أعماله.. آدم الشرقاوي: حبيت الناس لما رجعت مصر..فيديو

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آدم الشرقاوي يكشف عن كواليس مسلسل لعبة نيوتن وأصعب المشاهد.. فيديو

آدم الشرقاوي: سافرت لأمريكا وعمري 4 سنين ورجعت مصر بعد 20 سنة..فيديو

 

قال الفنان آدم الشرقاوي، أنا ممثل "مصري أمريكاني"، مؤكدا أنه سافر إلى أمريكا منذ أن كان في الرابعة من عمري، معلقا  “قعدت في أمريكا 20 سنة قبل ما انزل مصر تاني”.

وأضاف أدم الشرقاوي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة، عبر فضائية ”دي ام سي"، أن والده ووالدته كانا يريا أن هناك فرص جيدة للعمل والحياه في أمريكا، مشيرا إلى أنه سافرنا عن طريق منحة ودرست وتعلمت هناك.

وتابع أدم الشرقاوي، "أنا كنت فاكر أننا هنرجع بسرعة وهتكون سفرية بسيطة"، مؤكدا أنه بعد فترة أعتدت على الوضع في أمريكا.

آدم الشرقاوي يكشف عن كواليس مسلسل لعبة نيوتن 

 

قال الفنان آدم الشرقاوي، إنه عندما تم عرض مسلسل “لعبة نيوتن” عليه، كان لديه مخاوف وقلق، لأن اللغة العربية لديه لم تكن جيدة.

وأضاف أدم الشرقاوي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن أول تصوير للمسلسل “كان في مصر وأقل من شهر تم استكمال المسلسل في أمريكا”.

وتابع أدم الشرقاوي، “أنا شفت الفنانة منى زكي في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، إضافة إلى أن والدتي تحب أداء الفنانة ”منى زكي" وكانت سعيدة بأن أشارك في هذا المسلسل أمامها".

وأشار الفنان “أدم الشرقاوي” إلى أنه اطمأن عندما عرض المسلسل عليه، نظرا لوجود عدد من الفنانين الكبار في العمل، والذين سيساهمون في نجاح العمل.

وعن أصعب المشاهد في مسلسل لعبة نيوتن قال: مشهد الباب الذي جمعني مع الفنان محمد فراج أعتبره الأصعب بالنسبة لي في المسلسل، مؤكدا أنه قمنا بدفع بعضنا البعض، خلال العمل، وظهر كأنه حقيقي، وأيضا أول مشهد جمعني بالفنانة منى زكي لأن أدائي في اللغة العربية لم يكن جيدا. 

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